Tragedia di Gorizia, la copertura del pozzo ha ceduto in pochi secondi

Si è tenuto oggi l'incidente probatorio per la morte del piccolo Stefano, il 13enne goriziano morto dopo un volo di 30 metri nel pozzo del parco di palazzo Coronini Cronberg. La testimonianza raccolta è stata quella del suo compagno del centro estivo salesiano, l'unico ad assistere direttamente alla tragedia. Il testimone oculare della disgrazia è stato sentito dal pm in forma protetta, con ogni garanzia, sopratutto in considerazione della sua giovanissima età.

Stefano, stando al racconto dell'amico, sarebbe salito sulla copertura del pozzo durante l’attività di orienteering, ma la grata avrebbe ceduto dopo pochi secondi, facendolo precipitare nel fondo.

Il testimone ha anche precisato che altri prima di Stefano avevano aperto il foglio con le indicazioni per la 'caccia al tesoro', ma senza salire sul pozzo. Per la morte del 12enne la Procura di Gorizia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo che vede 14 persone iscritte nel registro degli indagati, tra le quali i vertici e i componenti della Fondazione che ha in gestione il palazzo e l'area verde annessa e animatori e responsabili del centro estivo. Le indagini sono state delegate alla Polizia di Stato.