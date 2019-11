Tragedia di San Daniele, la famiglia: non fate lo stesso errore

Una famiglia sconvolta dal dolore, che trova la forza di mandare un messaggio di speranza. Sono i parenti di Daniele Burelli, il 16enne di Fagagna che ha perso la vita, dopo aver rubato l'auto alla madre ed essersi messo al volante, assieme ad altri sette amici, nel cuore della notte.

Il maltempo è stato fatale a Daniele, che ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un palo della luce tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele, in via Kennedy. Per lui non c'è stato nulla da fare. I suoi amici, sei ragazzi e una ragazza, tutti 15enni, si sono salvati; la maggior parte di loro è già stata dimessa, con prognosi dagli otto ai venti giorni.

La famiglia di Daniele ha voluto lanciare un appello a tanti giovani. "Siamo i genitori, la nonna, il fratello minore e la sorella maggiore di Daniele...", si legge nel post pubblicato sui social. "Vi ringraziamo di ricordarlo con frasi e foto e vi preghiamo... per favore non fate lo stesso errore che ha fatto lui, non rischiate la vostra vita per delle stronzate... vivetela. Questo è un favore che vi chiediamo con il cuore in mano, speranzosi che la storia del nostro Daniele vi sia di esempio e vi porti a ragionare prima di fare qualcosa di avventato".

Domattina alle 8, nella chiesa del Bearzi, ci sarà un momento di preghiera di tutta la scuola per ricordare Daniele.