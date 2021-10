Tragedia di San Silvestro, fissata l’udienza preliminare

Sfrecciava in centro abitato a oltre cento chilometri all’ora: una velocità inaudita che ha causato la tragedia. Si avvicina il momento della giustizia per i familiari di Mirella Candussio, la 35enne di Buttrio che ha perso la vita il 31 dicembre 2019 in seguito a un terribile incidente stradale a due passi da casa sua. Il Pubblico Ministero della Procura di Udine, Luca Olivotto, a conclusione delle indagini preliminari, ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di omicidio stradale per il 64enne, nato in Slovenia e residente a Gradisca, che ha tamponato con estrema violenza con la sua Audi A6 la Fiat Panda su cui l’incolpevole giovane era trasportata, e anche per la 36enne conducente dell’utilitaria e amica del cuore della vittima. Riscontrando la richiesta, il Gip Carlotta Silva ha dunque fissato l’udienza preliminare del processo per il 30 novembre, alle 9.30, in Tribunale a Udine.

L’incidente, rilevato dai Carabinieri di Torviscosa, era successo poco dopo le 20 sulla regionale 56. Le due giovani, che stavano andando a una cena per festeggiare il Capodanno, erano appena uscite da via Beltrame svoltando a sinistra e si erano immesse sulla regionale 56 quando sono state tamponate dall’Audi che sopraggiungeva sulla regionale, nella stessa direzione. L’impatto è stato tale che le due vetture sono finite a quasi 50 metri dal punto d’urto in un giardino privato.

I due conducenti se l’erano cavata con lesioni non gravi, per Mirella, invece, non c’era stato nulla da fare; era deceduta durante la corsa disperata verso l’ospedale di Udine.

Il Pm Olivotto ha aperto un procedimento penale iscrivendo nel registro degli indagati entrambi i guidatori e, oltre all’autopsia, ha disposto una perizia cinematica per ricostruire dinamica, cause e responsabilità del tremendo schianto, affidando l’incarico all’ingegner Enrico Dinon: alle operazioni peritali ha partecipato anche l’ingegner Iuri Collinassi, messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A a cui i familiari di Mirella Candussio si sono affidati per fare piena luce sui fatti e ottenere giustizia, attraverso il responsabile della sede di Udine Armando Zamparo, e in collaborazione con l’Avvocato del foro di Udine Elisabetta Zuliani.

Il Ctu ha concluso ascrivendo l’esclusiva responsabilità del sinistro al conducente dell’Audi che, quando gli si è manifestata la “turbativa” costituita dalla Panda che si era immessa sulla regionale, si trovava a 75 metri di distanza dal punto d'urto “ampiamente sufficienti ad arrestarsi procedendo a una velocità regolare e commisurata” spiega Dinon. Purtroppo, però, in quel momento la macchina dell’indagato, pur essendo in centro abitato con limite di 50 km/h, pur trovandosi in prossimità di un’intersezione con attraversamento pedonale pre-segnalato ed evidenziato, e nonostante l’orario notturno, “procedeva a una velocità superiore a 100 km/h”. Tutte violazioni, queste, “in chiaro nesso di causa con il verificarsi dell’evento e che costituiscono la causa tecnica della collisione” sottolinea il consulente.

A conclusione delle indagini, quindi, il Pm ha chiesto il processo per il 64enne per omicidio stradale per aver causato la morte di Mirella Candussio per colpa consistita in “negligenza, imprudenza imperizia e inosservanza di norme sulla disciplina della circolazione stradale”, in particolare per la velocità tenuta la quale, oltre ad essere del tutto inadeguata al luogo, all’ora e alle condizioni della strada e del traffico, era “superiore di oltre i 40km/h il limite vigente in quel punto”. Il Sostituto Procuratore aveva invece chiesto lo stralcio della posizione della conducente della Panda, ma il Gip, Carlotta Silva, con ordinanza ad hoc, ne ha imposto l’imputazione coatta e quindi anche lei dovrà rispondere del reato di omicidio stradale in concorso per omessa precedenza. I congiunti della 35enne attraverso Studio3A sono già stati risarciti ma ora si aspettano una risposta anche dalla giustizia penale.