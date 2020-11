Tragedia fuori dall'ospedale, anziana investita e uccisa

Incidente mortale questa mattina, di fronte all’ospedale di Udine. Una donna di 80 anni è stata travolta mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

A investirla una ragazza di 29 anni che viaggiava al volante di una Dacia. Nell’impatto, la pensionata è rimasta gravemente ferita ed è deceduta dopo poco essere stata accolta al pronto soccorso. Anche la giovane conducente dell’auto è rimasta ferita. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Udine, intervenuta per rilievi e viabilità.

Purtroppo non si tratta del primo incidente di questo tipo fuori dal nosocomio. Il 7 ottobre, infatti, si era registrato un altro investimento di pedoni, sempre sulle strisce.