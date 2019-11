Tragedia in A13, coinvolta anche una corriera diretta a Pordenone

Una famiglia vicentina ha perso la vita sulla A13 in un incidente che ha coinvolto tre mezzi, uno dei quali un pullman sul quale viaggiava una comitiva di una cinquantina di ragazzi di Pordenone, tra i quali alcuni minorenni, di rientro da una gita al Lucca Comics. La tragedia si è consumata verso mezzanotte e dieci all'altezza di Schio, in provincia di Vicenza, nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione nord, al km 15, all'altezza di Saletto di Bentivoglio.

La dinamica, ancora al vaglio, ha visto il tamponamento di un camper Fiat Ducato da parte di una Ford Fiesta. La vettura, dopo aver urtato il new jersey, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata, dove è stata nuovamente tamponata dalla corriera che sopraggiungeva in quel momento.

Indagati per omicidio stradale i conducenti dell'auto e del pullman che hanno tamponato il camper su cui viaggiava la famiglia. Morti tutti gli occupanti del camper, un uomo di 39 anni , una madre di 29 e la figlia di appena 5 mesi. Altre cinque persone sono rimaste ferite, tre delle quali non versano in gravi condizioni.