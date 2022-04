Tragedia in A23, aperto un fascicolo per omicidio stradale

Omicidio stradale. Per questa ipotesi di reato la Procura di Udine ha aperto un fascicolo in relazione alla morte di Alessandro Paolini, il 21enne di Ronchi dei Legionari rimasto vittima ieri mattina dell’incidente avvenuto lungo l'A23 nel tratto tra Udine Nord e Gemona, in comune di Buja.

Il ragazzo, impiegato per una ditta d'impianti telefonici di Monfalcone, si trovava a bordo di un furgone che è entrato in collisione con un camion. Il fascicolo è a carico del collega che guidava il mezzo su cui Paolini viaggiava come passeggero.

“Con tutta probabilità - spiega il Procuratore di Udine, Massimo Lia - non sarà necessario effettuare l’autopsia sul corpo del giovane, morto sul colpo. La decisione definitiva, comunque, sarà presa entro domani”.