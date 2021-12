Tragedia in A23, il grazie della Polizia Stradale alla prima soccorritrice

E’ stata la prima soccorritrice in occasione della tragedia di sabato scorso lungo l’A23, nella quale ha perso la vita l’Assistente coordinatore della Polizia stradale Maurizio Tuscano. L’agente era intervenuto per i rilievi di un precedente incidente, quando un’auto l’aveva travolto.

Si tratta della dottoressa Iris Mansutti, specializzanda all’ospedale di Udine. Il suo operato e la sua dedizione non erano passati inosservati, ma non c’era stata l’occasione per ringraziarla perché, all’arrivo del personale sanitario, la dottoressa aveva lasciato il campo ai colleghi.

Era così scattato un appello per poterla identificare e ringraziare. E ora il medico è stato ricevuto dal Comandante Alessandro De Ruosi e dal personale della Polizia Stradale di Udine, che hanno espresso parole di elogio e ringraziamento per la tempestiva e solerte azione di primo soccorso.

La dottoressa ha agito di slancio, praticando ogni manovra rianimatoria per concedere una possibilità di sopravvivenza a Maurizio Tuscano, senza incertezze nonostante le circostanze operative fossero estremamente pericolose, con il traffico di auto e camion che sfrecciava a lato e nonostante l’ora notturna non permettesse di percepire la presenza di questa donna piegata sul corpo dell’agente.

I ringraziamento sono giunti telefonicamente anche dal Dirigente Superiore Paolo Maria Pomponio, Direttore Polizia Stradale Nazionale, che ha voluto partecipare la gratitudine e la vicinanza di tutta la Polizia di Stato.