Tragedia in A23, muore investito un agente della Polizia Stradale

Tragico l'esito di un incidente stradale accaduto questa mattina intorno alle 6 lungo l'autostrada A23, all'altezza della progressiva chilometrica 34, in direzione Tarvisio, tra Udine Nord e Gemona del Friuli.

Due vetture si sono scontrate in un tamponamento, una Fiat Panda e una Ford Fiesta. La dinamica resta ancora da chiarire. Il conducente di una delle due auto si è allontanato ed è stato trovato in un secondo momento in un'area di sosta.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Amaro e, per cause da chiarire, uno degli agenti è stato investito mentre stava effettuando i rilievi ed è morto. Sono intervenute diverse pattuglie, per tutti gli accertamenti, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, le ambulanze, il carro funebre.