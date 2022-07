Tragedia in A28, le motivazioni della sentenza

Nessuna pietà per le vittime e un pentimento tardivo verso i familiari. Questo quanto emerge dalle motivazioni della sentenza di primo grado che ha condannato a sette anni di reclusione Dimitre Trykov, l'imprenditore bulgaro 61enne, che il 30 gennaio scorso aveva provocato l’incidente lungo l'A28 nel quale sono morte le due giovani cugine venete Jessica Fragasso e Sara Rizzotto e sono rimaste ferite in modo grave le due figlie piccole di quest’ultima.

La sentenza è stata emessa dal Gup del Tribunale di Pordenone Monica Biasutti il 28 giugno: sei anni per omicidio plurimo stradale e uno per fuga e omissione di soccorso, oltre alla velocità elevata a e alla guida con il cellulare. Cumulo ottenuto riducendo di un terzo la pena visto il rito abbreviato. Il giudice scrive che Traykov percorrendo più di un chilometro di autostrada a piedi contromano per allontanarsi dal luogo dell’incidente è “necessariamente passato accanto alla Fiat Panda accartocciata, senza nemmeno degnarsi di verificare le condizioni della neonata e della sorellina sopravvissute o chiamare i soccorsi, proseguendo per la sua strada”.

Inoltre, secondo il giudice “l'atteggiamento processuale non pare meritevole”, visto che “la richiesta di perdono ai familiari, manifestata solo nell’udienza del 21 giugno, appare a dir poco tardiva”.

Decaduta la guida in stato d’ebrezza perché non si è potuta dimostrare nonostante Trykov presentasse valori alcolemici oltre la norma quando fu rintracciato in casa sua dalla Polizia alle dopo le 22 di quella notte.

Nella sentenza – definita "troppo lieve" dai familiari delle vittime - non ha pesato il precedente di una condanna di Trykov per guida sotto l’influenza dell’alcol, anche se le analogie – sottolinea il giudice – “sono preoccupanti e indici di una personalità incline alla devianza”.

Gli avvocati dell’imputato, che è ancora agli arresti domiciliari nella sua casa di Pordenone, Loris Padalino e Gianni Massanzana hanno già annunciato ricorso in appello, in disaccordo con la figura negativa del loro assistito che viene tratteggiata dalla sentenza. I legali punteranno a uno sconto di pena cercando di dimostrare che Trykov si è allontanato dalla scena quando i soccorritori erano già arrivati. Il processo bis potrebbe svolgersi a inizio settembre.