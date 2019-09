Tragedia in A34, muore una bimba di quattro mesi

Tragedia nella prima serata di ieri, lungo l'autostrada A34, in comune di Savogna d'Isonzo, in direzione nord, verso il confine di Stato. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Gorizia, intervenuta per rilievi e la viabilità, insieme al personale dell'autostrada, ai vigili del fuoco e ai dai sanitari, due vetture si sono scontrate.

Nell'impatto, che è stato molto violento, sono rimaste ferite tutte le persone che erano a bordo delle due auto. In una c'era una famiglia di cittadini stranieri. A morire, per le gravi ferite riportate, una bambina di soli 4 mesi. Ferita anche la mamma che, però, è migliorata durante la notte e non sarebbe più in pericolo di vita.

Si tratta di una famiglia di cittadini bengalesi residente a Monfalcone. La famiglia viaggiava su una Chrysler Voyager. Oltre alla piccola che ha perso la vita, c'erano mamma, papà e altri due fratelli. L'altra vettura coinvolta è una Audi Q5 guidata da un uomo classe '65 della zona. Tutti sono stati portati in ospedale a Gorizia. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della carreggiata.

Inevitabili i disagi per il traffico: è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di autostrada per procedere con i soccorsi. Tutte le forze in campo sono state coordinate dal Coa di Udine. La piccola avrebbe compiuto 4 mesi oggi.

Foto Manuel D'Addio