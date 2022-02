Tragedia in A4, muoiono tre persone residenti a Lignano

E' di tre persone morte il grave bilancio dell’incidente avvenuto poco prima delle 20 sull’autostrada A4, all’altezza dell’uscita del casello di Latisana, in direzione Venezia.

Tutte e tre le vittime, residenti a Lignano Sabbiadoro, viaggiavano su una Hyundai, che, in base una ricostruzione più approfondita – al vaglio degli organi di polizia – aveva appena sorpassato un autoarticolato. Nella fase di rientro in corsia e nel tentativo di svoltare verso l’uscita di Latisana l'auto ha centrato la cuspide dello svincolo.

Nell’urto la vettura è rimbalzata ed è stata centrata dallo stesso mezzo pesante. A causa del secondo impatto la Hyundai ha terminato la propria corsia contro la barriera laterale della carreggiata.

Le vittime sono i due passeggeri, la 73enne Britta Kulp, di nazionalità tedesca, e Roberto Cartini, 63 anni, originario di Treviso, ma entrambi residenti a Lignano. Il guidatore dell'auto, Giovanni D’Ascoli, di 74 anni, era stato trasportato in ambulanza al Santa Maria della Misericordia in condizioni critiche ed è morto poco dopo in ospedale.

Sul posto hanno operato la Polizia stradale di Palmanova, il personale sanitario, i Vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici. Non è stato necessario chiudere il tratto autostradale durante le operazioni di soccorso.