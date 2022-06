Tragedia in A4, muore schiacciato nella cabina del tir

Non ce l'ha fatta Stefano Crosara, il 34enne autotrasportatore di Chions rimasto coinvolto, ieri pomeriggio, in un tragico incidente in A4. E' deceduto questa notte all'ospedale di Mestre.

In seguito a un violento tamponamento, il suo mezzo pesante, poco prima delle 16, era rimasto schiacciato tra altri due camion mentre percorreva l’autostrada nel tratto tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro, in direzione Trieste.

Nonostante gli immediati soccorsi – particolarmente complesse le operazioni per liberarlo dopo che era rimasto intrappolato tra le lamiere della cabina del mezzo – il 34enne è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate.

Stefano Crosara da pochi mesi era diventato papà di una bimba. Viveva a Villotta di Chions, ma era originario della frazione di Taiedo e, da due anni, lavorava per la Menardi di Sesto al Reghena.

La notizia della sua morte ha lasciato senza parole i colleghi e tutte le persone che lo conoscevano.