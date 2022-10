Tragedia in A4, non ce l'ha fatta l'educatrice

Non ce l'ha fatta Romina Bannini, 36 anni. E' lei la settima vittima dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre lungo l'A4, a San Donà di Piave.

L'educatrice era stata trasportata in fin di vita all'ospedale di Treviso, dove è morta 48 ore dopo il tragico scontro del pulmino della cooperativa Cuore21 sul quale viaggiava, diretta a un evento benefico in Carnia, assieme all'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi, alla guida, e ai cinque passeggeri con sindrome di down - Maria di 34 anni, Francesca di 25, Rossella di 37, Valentina di 31 e Alfredo di 52 anni - morti sul colpo.

I familiari, che hanno sperato fino all'ultimo, come avrebbe voluto Romina, hanno acconsentito all'espianto degli organi.

Nel frattempo, la Procura di Venezia ha già dato il nulla osta alla consegna dei corpi alle famiglie per lo svolgimento dei funerali.

"L'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia si unisce al cordoglio delle famiglie delle vittime del gravissimo incidente verificatosi venerdì pomeriggio sull'autostrada A4: una tragedia che non ha risparmiato nemmeno l'ultima persona coinvolta, rendendo purtroppo vano l'encomiabile sforzo dei sanitari che hanno fatto l'impossibile per salvarla", ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, alla notizia del decesso dell'educatrice della cooperativa Cuore 21 di Riccione.