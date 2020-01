Tragedia in montagna, cade in un burrone e muore sul colpo

Una donna di 53 anni, residente nell'udinese ma di origini carniche, ha perso la vita questo pomeriggio al rientro da un'escursione lungo l'itinerario con segnavia CAI 443 che da Illegio conduce al Monte Amariana passando per il Bivacco Cimenti - Floreanini, in comune di Tolmezzo.

La donna è caduta da una quota di 700 metri, in uno dei due unici punti pericolosi del sentiero, che, non a caso, sono stati attrezzati con corde di sicurezza, precipitando per una ventina di metri da un salto di roccia: assieme a lei c'erano altri tre compagni di escursione.

La chiamata è arrivata poco prima delle 15 alla Stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino e speleologico, sul posto con sei uomini assieme alla Guardia di Finanza di Tolmezzo. Per lei non c'è stato nulla da fare.

Il recupero, che sarebbe stato comunque complesso via terra e non possibile con l'elicottero della Protezione civile, considerata anche la scadenza dell'orario di volo, è avvenuto tramite l'elisoccorso sanitario regionale, che ha calato all'interno dell'impervio burrone tra il Rio Palas e il Rio Cornons il tecnico di elisoccorso Cnsas e il medico di bordo, che ha potuto solo constatare il decesso della donna. L'intervento si è chiuso intorno alle 16.30.