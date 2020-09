Tragedia in montagna, muore un centauro. Grave la moglie

Incidente mortale lungo la regionale 355, a Forni Avoltri, intorno a mezzogiorno. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una moto e una macchina.

A bordo della due ruote una coppia svizzera, marito e moglie. Nell'impatto, la vettura è finita contro il guard rail, mentre la moto è rovinata sull'asfalto. Nulla da fare il conducente della due ruote, un uomo di 75 anni; ferita in modo grave la moglie, trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

I primi a intervenire sul posto sono stati i Vigili del Fuoco Volontari di Forni Avoltri che hanno avviato la rianimazione, poi continuata dal personale medico di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. L'uomo purtroppo è deceduto.

Illesi i tre occupanti della vettura. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona dell'incidente e i veicoli coinvolti. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.