Tragedia in montagna, muore un'escursionista austriaco

Un escrusionista austriaco di 49 anni, ha perso la vita a causa di un malore durante una passeggiata sul Monte Dobis, assieme a tre compagne di escursione.

Subito dopo l'intervento in tarda mattinata a Forni Avoltri, la stessa stazione del Soccorso Alpino, assieme alla Guardia di Finanza, è accorsa sul Monte Dobis a coadiuvare l'elisoccorso regionale, ma per l'uomo, che si era improvvisamente accasciato al suolo, non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dell'equipe medica dell'elisoccorso.

Dopo la constatazione del decesso e il nulla osta del magistrato, il suo corpo è stato consegnato alle pompe funebri.