Tragedia in moto al rientro dal mare, muore a 43 anni

Rientra a casa dal mare nella notte dopo una giornata trascorsa in relax. Purtroppo quella sarà la sua ultima corsa, in sella alla sua amata Harley Davidson. Luca Grizzo, 43 anni, di Cordenons, è morto sul colpo, dopo aver perso il controllo della sua due ruote in via serrai a Portogruaro, in località Viarte, intorno alle 23.30 di ieri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e i sanitari, insieme ai Carabinieri di San Michele al Tagliamento. Per lui non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.