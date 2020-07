Un centauro 35enne, residente a Monfalcone, ha perso la vita nella notte in una tragedia della strada, avvenuta nell'Alessandrino. Intorno alle 3, ha perso il controllo della sua moto, una Bmw R1200, mentre stava viaggiando nel comune di Occimiano. E' finito contro il muretto di una villetta. Immediati i soccorsi, ma per il 35enne non c'era più nulla da fare se non decretarne il decesso. I Carabinieri delle stazioni locali stanno ora cercando di chiarire l’esatta dinamica dell'incidente.