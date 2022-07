Tragedia in scooter, muore nel giorno del suo compleanno

Incidente mortale nella notte a Coseano, lungo la strada statale 464. A perdere la vita un uomo di 53 anni, Rodolfo Cancian, residente a Dignano. Fatali i traumi riportati nel sinistro.

L’uomo, intorno alle 22, era in sella al suo scooter e stava per tornare probabilmente a casa quando, per cause al vaglio degli inquirenti, ha impattato contro la ruota posteriore sinistra di un trattore che lo precedeva ed è precipitato in un fossato.

All’arrivo dei soccorsi Cancian era riverso a bordo strada agonizzante. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del fuoco e i sanitari. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Cancian aveva compiuto proprio ieri 53 anni.