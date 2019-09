Tragedia in Trentino, muore con il parapendio

Tragedia in Val di Fassa, dove si è registrato un incidente mortale con il parapendio. La vittima è un 49enne goriziano, Roberto Fratepietro, che era decollato dal Col Rodella, una delle aree trentine predilette per questo sport dell'aria.

Forse per un malore, l'uomo ha perso il controllo della vela, cadendo in un prato. Per lui, nonostante il tempestivo intervento dell'elisoccorso e dei tecnici del Soccorso alpino, non c'è stato nulla da fare.

Una volta constato il decesso, il corpo è stato portato in volo a Canazei, dove è stata composta la salma. Fratepietro, impiegato Ater e sindacalista, era noto in città anche per la sua passione per il teatro. Lascia tre figli.