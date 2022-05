Tragedia in volo a Codroipo, si continua a indagare

Proseguono le indagini, a 24 ore dall'incidente dell'ultraleggero costato la vita al 40enne di Porcia Mauro Caporale, morto carbonizzato dopo che il velivolo, da poco decollato dall’aviosuperficie 'Al Casale', è precipitato in un'area boschiva a Casali Loreto, fra Sedegliano e Codroipo, prendendo fuoco.

Quel che resta del mezzo, andato completamente distrutto, è sotto sequestro, vigilato dai Carabinieri della stazione di Codroipo, titolari dell'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine con il pm Barbara Loffredo, che potrebbe disporre l'autopsia sul corpo del 40enne. Si attende l'esito delle consulenze e delle perizie tecniche, che dovranno chiarire cosa possa aver provocato l'incidente.

Caporale, sposato e padre di un figlio, da un mese era responsabile della filiale Credit Agricole FriulAdria di Prata; il volo era un regalo di compleanno dei suoi genitori, un'esperienza a lungo sognata e desiderata.

Per questo nessuno sa darsi ragione della tragedia. Il Pioneer 300 era condotto dal compaesano della vittima, il 62enne Marco Vivan, definito da tutti come un pilota esperto, competente, preparato e sempre molto attento. Dopo lo schianto, Vivan è riuscito a uscire dal mezzo prima che fosse completamente avvolto dalle fiamme; ora è ricoverato in terapia intensiva, nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova. La sua prognosi rimane riservata.