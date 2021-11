Tragedia lungo la Osovana, muore un 70enne

Un’altra vittima sulle strade del Friuli. Dopo l’incidente mortale di ieri sera in via Gorizia, a Udine, e il grave sinistro di questa mattina a Varmo, un altro scontro con esito fatale è avvenuto a Buja, poco dopo le 9.30, lungo la Osovana.

Due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Ursinins Grande e via Vidiset. Nulla da fare per un 70enne della zona, al volante di una Peugeot. L'uomo è morto in seguito alle gravissime ferite riportate. Inutile l’immediato intervento dei Vigili del fuoco di Gemona del Friuli e dei sanitari, giunti sul posto anche con l’elisoccorso.

Coinvolta anche una donna di 28 anni, alla guida di una Ford Fiesta, originaria di Brescia, che fortunatamente non ha riportato conseguenze serie, contrariamente a quanto inizialmente si temeva.

Sul posto anche i Carabinieri di Buja, Venzone e Tolmezzo, per la gestione del traffico e per i rilievi.