Tragedia lungo la Pontebbana, muore un 55enne

Incidente mortale, ieri sera, poco dopo le 20, lungo la statale 13 Pontebbana, in comune di Fontanafredda.

Per cause al vaglio dei Carabinieri, due auto si sono scontrate frontalmente. Nel violento impatto ha perso la vita uno dei due conducenti, Raffaele Broccolo, 55enne di Porcia. L'automobilista era stato stabilizzato sul posto e condotto d'urgenza in ospedale, dov'è spirato alcune ore dopo in seguito alle gravissime ferite riportate.

Ferito in modo serio anche il guidatore dell’altra vettura coinvolta.

Sul posto, oltre ai sanitari e agli uomini dell’Arma, anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone, che si sono fatti carico della messa in sicurezza del luogo dell’incidente.