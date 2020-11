Tragedia lungo la regionale 463, muore una donna

Incidente mortale poco prima delle 7 lungo la regionale 463, in Comune di Codroipo, in corrispondenza dell'incrocio con via San Rocco.

Sono rimaste coinvolte due auto, un'Audi A3, il cui conducente ha riportato solo lievi ferite, e una Peugeot 106, con a bordo due uomini e una donna, che sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo.

La donna è deceduta nell'impatto.

Sul posto stava transitando un veicolo dell'Esercito Italiano dei Lanceri di Novara. I militari a bordo hanno prestato i primi soccorsi, iniziando le manovre di rianimazione.

Quindi, l'intervento del personale sanitario di San Vito al Tagliamento e di San Daniele, dell'elisoccorso e dei Vigili del fuoco volontari di Codroipo e una partenza del distaccamento di San Vito al Tagliamento.

L'arteria è rimasta bloccata.