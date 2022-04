Tragedia lungo la statale 52, morti tre carnici

Tragedia, nel pomeriggio, poco prima delle 16, lungo la statale 52, all'altezza del ponte che attraversa il fiume Tagliamento, tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico.

Nel violento impatto tra due auto sono morte tre persone, tutte residenti nel Tolmezzino.

Si tratta del 46enne Massimiliano Anesi, che era al volante di una Saab station wagon, e di Carlo Lunazzi e Maria Dorigo, di 74 e 71 anni, che si trovavano a bordo di una Fiat 500 L.

Ancora da accertare le cause dello scontro, che ha devastato i due mezzi, non lasciando scampo agli occupanti.

Al momento dell'incidente era in corso un forte temporale. Sul posto i Vigili del fuoco e il personale sanitario, anche con l'elisoccorso, ma per i tre occupanti delle vetture non c'è stato nulla da fare.

Dei rilievi e della gestione del traffico, che ha subìto pesanti rallentamenti, complice la chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso, si sono fatti carico i Carabinieri di Tolmezzo.