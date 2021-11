Tragedia nel Golfo, riprese le ricerche dell'uomo disperso in mare

Sono riprese questa mattina, alle 8, le ricerche per individuare il 50enne di Conegliano che ieri, nel primissimo pomeriggio, è affondato con la sua imbarcazione insieme al padre, al largo nella costa di Sistiana, a due chilometri da Duino, dopo che i due si erano trovati in difficoltà con il loro natante, mentre erano diretti in un cantiere navale di Monfalcone, provenienti da Caorle.

Il corpo senza vita del padre, 80 anni, originario di Tarzo (Treviso) ma residente a Conegliano, è stato recuperato ieri, intorno alle 15.

Per le ricerche, ostacolate ieri dalle difficili condizioni del mare, sono in campo l'elicottero del Nucleo Volo dei Vigili del Fuoco di Venezia, con a bordo due sommozzatori, il Nucleo Sommozzatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste, la motobarca dei pompieri, sempre di Trieste, il personale della Guardia Costiera del capoluogo giuliano. Le ricerche sono coordinate dalla Direzione Marittima di Trieste.