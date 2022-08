Tragedia nella notte a Godega, morti quattro giovani

Tragedia della strada, nella notte, a Godega di Sant'Urbano. In un drammatico incidente, quattro amici - tre trevigiani e un friulano, di Caneva, tutti tra i 18 e i 19 anni - hanno perso la vita. L'auto su cui viaggiavano, una Volkswagen Polo, è uscita di strada in via Cordignano, in direzione di Godega.

L'utilitaria ha sbandato all'altezza di una curva e ha sbattuto violentemente contro un albero, rovesciandosi in un piccolo canale di scolo a bordo strada.

Sono stati i residenti della zona a lanciare l'allarme, intorno alle 2. Sul posto i Vigili del fuoco, i sanitari e la Polizia stradale per i rilievi. Per i quattro ragazzi non c'è stato nulla da fare.

Le vittime sono il 18enne Daniele De Re, di Cordignano, il più giovane della comitiva; Marco Da Re, di Caneva, 19 anni da compiere a novembre, e i coetanei Daniele Ortolan, di Orsago, e Xhuliano Kellici, origini albanesi e residente a Cordignano, entrambi del 2003.