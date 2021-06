Tragedia nella notte a Nimis, muore un 27enne di Tavagnacco

Tragedia della strada questa notte a Cergneu di Nimis. Intorno all'una, un automobilista di passaggio ha notato una moto a terra e, poco distante, il corpo di un ragazzo.

Si tratta di Pietro Rossi, 27enne di Adegliacco di Tavagnacco che, dopo aver perso il controllo della sua due ruote, è andato a finire contro un palo, decedendo all'istante. Inutili purtroppo i soccorsi prestati tempestivamente dal personale medico, inviato in codice rosso dalla Sores.

Per il giovane non è rimasto altro da fare se non constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e, per tutti i rilievi e gli accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli.

Dramma per la famiglia e per gli amici. I genitori del ragazzo hanno raggiunto il luogo dello schianto nella notte, distrutti dal dolore.

Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta in camera mortuaria a Tarcento. Resta da chiarire a che ora il giovane abbia perso il controllo della moto. L'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, si è verificato all'altezza di una curva.