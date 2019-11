Tragedia nella notte a Pagnacco, muore un 56enne

Incidente mortale a Pagnacco lunga la provinciale Osovana all'altezza del civico 46 intorno alle 22. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente di una Nissan Terrano, Michele Nigris, classe 1963 di Vito d'Asio, ha riportato gravissime lesioni dopo essere andato impattare contro una recinzione in cemento

E' stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove purtroppo è deceduto. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Per la messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo.