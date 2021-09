Tragedia nella notte lungo la Pontebbana, muore a 44 anni

Incidente mortale poco prima delle 3.30, lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel tratto che prende il nome di viale Venezia, all'altezza del civico 8, a Codroipo.

Per cause in corso di accertamento da parte dei militari dell'Arma della Stazione di Codroipo, intervenuti sul posto insieme all'equipaggio di un'automedica e di un'ambulanza, inviate dalla Sores di Palmanova, un uomo di 44 anni di Udine, alla guida di un'Alfa Romeo, ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada decedendo all'istante.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo. Inutili i tentativi di rianimazione. La vettura è stata posta sotto sequestro.

Nella notte è stata eseguita un'ispezione esterna della salma.