Tragedia nella notte: muore un 22enne, feriti quattro ragazzi

Con l'auto contro il muretto che delimita il giardino di una casa: muore un 22enne, gravi quattro ragazzi. È successo questa notte, intorno alle 2. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi, un giovane di 21 anni, di Aquileia, ha perso il controllo della vettura che stava guidando, una Lancia Y, in via Brancolo, al civico 41, nel comune di Fiumicello.

A seguito del terribile impatto è deceduto uno dei ragazzi che erano all'interno della macchina, un giovane di 22 anni di Fiumicello. Feriti anche il conducente e gli altri tre giovani, di età compresa tra i 17 e i 21 anni. Sono residenti tra Fiumicello, Aquileia e Terzo di Aquileia. Sono stati accolti in più ospedali (Trieste, Monfalcone e Udine). Non sarebbero in pericolo di vita.

Il giovane deceduto, D.F., viaggiava nel sedile anteriore, la parte dell'auto che ha riportato più danni.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza del veicolo incidentato e della carreggiata. I pompieri hanno lavorato fino alle 5.30. Per i soccorsi le ambulanze anche della Croce Verde di Cervignano.