Tragedia nella notte, otto minori in auto: muore un 16enne

Incidente mortale nella notte poco dopo l'una di oggi. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di San Daniele, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, un 16enne di Fagagna alla guida di una Opel ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo della luce tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele, lungo l'ex provinciale 5, nel tratto di Villanova che prende il nome di via Kennedy.

A perdere la vita, rimasto incastrato, il ragazzo di 16 anni che guidava la macchina. È morto sul colpo. La madre era uscita a cercarlo perchè si era accorta che l'auto non era in garage e temeva l'avesse presa proprio lui.

A bordo della vettura c'erano altri 7 ragazzi, tutti minori della zona, di età compresa tra i 15 e i 17 anni; tra loro anche una ragazza. I giovani feriti sono stati trasportati all'ospedale di Udine e in quello di San Daniele con le ambulanze. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e personale dei Vigili del Fuoco anche dal Distaccamento di San Vito al Tagliamento.