Incidente mortale, poco dopo la mezzanotte, lungo la bretella di ingresso in autostrada a Sacile Ovest. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Caneva, intervenuti per i rilievi e vabilità, una moto si è scontrata con una macchina.

Nell'impatto il centauro è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate. Si tratta di un uomo di 40 anni nato a Sacile e residente a Brugnera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Centrale di Pordenone e un'ambulanza.