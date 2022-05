Tragedia nella volata finale: muore un ds, grave ciclista friulano

Terribile tragedia, con esito mortale, durante la volata finale della gara ciclistica del Trofeo Comune di Castelfidardo, nelle Marche.

A circa 400 metri dall’arrivo, ancora in rettilineo, prima di una curva a destra, il gruppo lanciato verso il traguardo ha sbandato. Nicola Venchiarutti, il 23enne di Osoppo che corre per la Work Service, è finito sul marciapiede, investendo a forte velocità Stefano Martolini, direttore sportivo della Viris Vigevano.

Il ds, 41 anni, a bordo strada proprio per seguire l'arrivo, è caduto all’indietro, sbattendo la testa a terra. Nonostante i tempestivi soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

Ferito in modo serio il ciclista friulano, che ha riportato diversi traumi: Venchiarutti è stato elitrasportato all’ospedale di Ancona.