Tragedia sfiorata al rientro dal mare

Tragedia sfiorata lungo la Costiera, al rientro dal mare. È successo intorno alle 19.30 di ieri quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri dalla stazione di Prosecco, il conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo e la vettura è andata a collidere contro una Skoda Octavia parcheggiata a bordo strada.

Le occupanti della Octavia, due cittadine slovene che stavano caricando la propria vettura con le sdraio e gli asciugamani, si sono viste arrivare contro la 500, riuscendo a schivarla per pochi centimetri. Alla guida dell'utilitaria un giovane residente in provincia di Treviso che stava accompagnando un proprio amico a Trieste. Sul posto anche il personale sanitario e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della strada. Nessuno è rimasto ferito.

Il traffico, sostenuto per l'orario di rientro dal mare, era congestionato ma comunque regolare, grazie anche al supporto di una pattuglia della Sezione Radiomobile di Aurisina, intervenuta per coadiuvare i colleghi nei rilievi. Pare che il giovane alla guida della 500 sia stato ostacolato nella guida per la presenza di un insetto all'interno dell'abitacolo.