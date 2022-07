Tragedia sui Piani del Montasio, muore campione di triathlon

Non ce l'ha fatta Valter Tedesco, 73enne di Tolmezzo amante dello sport e campione di triathlon, che è caduto per una trentina di metri dal sentiero che va dai Piani del Montasio verso Piani di Là, a una quota di circa 1.200 metri, in comune di Chiusaforte.

Tedesco stava percorrendo il sentiero con segnavia 622 in e-bike assieme ad altri compagni di gita quando, non si sa se per un malore o per un errore, ha perso il controllo della due ruote in un tratto molto impervio in discesa, precipitando nel vuoto. Aveva tutte le dotazioni di protezione, compreso il casco integrale, ma il volo gli è stato fatale.

La chiamata è arrivata alla centrale operativa 112 poco dopo le 13 e la Sores ha allertato i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico assieme a quelli della Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale. Il velivolo ha verricellato sul posto l'equipe tecnico-sanitaria ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del ciclista.

Dopo l'autorizzazione del magistrato, il corpo è stato trasportato al piazzale di Sella Nevea, all'ex casera Guardia di Finanza, in attesa del mezzo delle pompe funebri. La Guardia di Finanza sta svolgendo le indagini e raccogliendo le testimonianze dei compagni di escursione.