Tragedia sulla Grande viabilità Triestina, muore un motociclista

Tamponamento dall’esito mortale questa mattina, alle 8, sulla Grande viabilità Triestina, all’altezza dell’uscita Grandi Motori.

Per cause al vaglio della Polstrada, un motociclista triestino di 32 anni, Alex Marion, ha perso la vita. L’uomo, in sella alla sua due ruote, avrebbe tamponato sulla carreggiata in direzione Trieste-Muggia un furgone frigo.

Immediati i soccorsi prestati sul posto, sia dal personale sanitario sia dai Vigili del fuoco, ma ogni tentativo è stato vano. Il 32enne è deceduto a causa dei traumi riportati.