Tragedia sulla moto da cross, muore a 16 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18, a Morsano di Strada, nel comune di Castions di Strada. Un ragazzino di 16 anni della zona che stava praticando motocross nell'area di via Treppo, vicino al cimitero, è caduto mentre si trovava in sella alla sua due ruote.

Immediato l'allarme e i soccorsi. La Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'automedica, l'ambulanza e l'elicottero. I sanitari hanno tentato per oltre un'ora di rianimare il ragazzino, ma per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare se non decretarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nella violenta caduta.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Latisana per tutti i necessari accertamenti.