Tragedia tra Paluzza e Sutrio, muore un automobilista

Tragedia della strada questa mattina, poco prima delle 10, lungo la statale 52 Bis Carnica, a Paluzza, a poca distanza dal confine col comune di Sutrio.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti con l'equipaggio della Stazione di Paluzza, per rilievi e viabilità, due auto si sono scontrate e un uomo di 74 anni, Giancarlo Di Ronco di Rivo di Paluzza, ha perso la vita a seguito delle gravissime ferite riportate nell'impatto.

Pare stesse uscendo dall'area di servizio Tamoil, con la sua Jeep Suzuki, quando è finito contro un'altra auto, a bordo della quale viaggiava una coppia di coniugi, anche loro della zona, rimasti entrambi feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con elicottero e ambulanza. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di capoluogo carnico hanno messo in sicurezza la sede stradale e i veicoli incidentati.