Tragico scontro auto-camion, muoiono padre e figlia

Tragedia della strada poco dopo le 15.30 lungo la regionale 52 Carnica, all'intersezione con via San Valentino, nel comune di Amaro. Per cause al vaglio della Polizia Locale dell'ex Uti della Carnia, si sono scontrati, in un violento impatto frontale, un autoarticolato, guidato da un uomo di 42 anni, residente a Rivignano Teor, e una Ford C-Max, a bordo della quale viaggiava una famiglia della zona di Firenze.

Nell'impatto sono deceduti il padre, di 62 anni, e la figlia di 12 anni. Versano in gravi condizioni anche gli altri tre componenti della famiglia, trasportati d'urgenza in ospedale dalle ambulanze inviate dalla Sores.

Stando a una prima ricostruzione, l'auto avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, finendo frontalmente contro il camion, che proveniva nell'altro senso di marcia e non ha potuto fare nulla per evitarla. L'autista del mezzo pesante, illeso ma sotto choc, è stato il primo a lanciare l'allarme e a occuparsi dei feriti.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale, e i Carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo, a supporto; è stato necessaria chiudere la strada.