Trasaghis, artista locale si ferisce a una mano

Grave infortunio ad Alesso di Trasaghis questa mattina. Un uomo di 83 anni che stava lavorando vicino alla sua abitazione ha riportato una grave lesione a una mano mentre utilizzava una sega circolare.

È stato trasportato d’urgenza in ospedale, con l’ambulanza, in codice rosso. Ha riportato l’amputazione della mano.

“Si tratta di un uomo molto noto e amato in paese - spiega a Telefriuli il sindaco di Trasaghis, Stefania Pisu - perché si dedica con grande passione e dedizione alla decorazione pittorica di ancone e chiesette, oltre a realizzate le bandiere per la festa dei coscritti. La comunità è in pena per lui”.