Trascinata dalla corrente, resta bloccata nella forra

Momenti di paura per una ragazza che, questa mattina, era rimasta bloccata all'interno della forra del torrente Arzino, in località Curnila a Vito d'Asio. La giovane stava facendo il bagno, ma è stata trascinata dalla corrente fino a un punto dal quale non riusciva più a risalire.

La richiesta di soccorso è scattata intorno alle 10.30. Sul posto i Vigili del fuoco di Spilimbergo e i componenti della squadra Speleo alpino fluviale che, con l'impiego di un ‘palo pescante’, hanno allestito le necessarie manovre di corda per il recupero della ragazza. A quel punto un pompiere soccorritore acquatico è stato calato in forra; una volta raggiunta la malcapitata, l’ha trovata in uno stato di lieve ipotermia e l’ha quindi avvolta con una coperta termica. Quindi, dopo averle fatto indossare giubbotto di aiuto al galleggiamento e casco, l’ha imbragata, permettendone così il recupero da parte degli altri operatori Saf.

Non è la prima volta che si verificano interventi del genere in quei luoghi, per questo i Vigili del Fuoco di Pordenone effettuano periodicamente attività addestrativa dedicata proprio a tali scenari.