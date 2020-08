Trascinata dalla corrente nel torrente Arzino

Ennesimo intervento di soccorso nella forra del torrente Arzino. Alle 10.40 è arrivata una chiamata al Nue 112 per una donna che, sottovalutando il pericolo, è stata trascinata dalla corrente un centinaio di metri più in basso rispetto a dove si era immersa. Da lì è impossibile risalire, a causa della forza dell'acqua.

La donna si è tenuta ancorata alle rocce, rimanendo immersa fino all'arrivo dei soccorritori. A calarsi con l'aiuto delle corde da una decina di metri d'altezza per raggiungerla è stato un Vigile del Fuoco del Gruppo speleo alpino fluviale di Pordenone, coadiuvato dall'alto dai pompieri di Spilimbergo e Maniago e dai tecnici del Soccorso alpino di Maniago. Assieme alla donna, è stato poi recuperati sulla sponda della forra con la tecnica del contrappeso.

La donna era già in ipotermia ed è stata trattenuta all'interno dell'ambulanza finché i suoi parametri non sono rientrati nella normalità. È il terzo intervento effettuato quest'anno su questo punto del torrente.

In mattinata la stazione Cnsas di Cave del Predil ha prestato soccorso a un'altra donna, questa volta sul Lussari, che si era sentita male dopo aver fatto colazione in uno dei rifugi della zona; i tecnici l'hanno trasportata in barella fino alla cabinovia per poi consegnarla all'ambulanza giunta da Chiusaforte.