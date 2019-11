Trascorrono la notte in tenda, soccorsi tre 19enni

La gita in tenda di tre 19enni in località Piancavallo, nei pressi della baita Arneri, ha avuto degli sviluppi imprevisti e i giovani hanno dovuto ricorrere al 112 per richiedere l'intervento del Vigili del fuoco. Dopo una notte trascorsa in tenda, i tre ragazzi hanno deciso di fare rientro alla loro abitazione a Piancavallo, ma le loro condizioni, aggravate da un'ipotermia, li hanno costretti a cercare riparo nella baita Arneri, da cui hanno chiamato soccorso.

I pompieri, allertati dal Nue si sono recati tempestivamente con due partenze, una da Maniago e una squadra specialista da Pordenone, per prestare loro soccorso. È stata la campagnola dei vigili del fuoco a giungere nelle vicinanze in cui si trovavano i tre ragazzi con due unità del gruppo speleo alpino fluviale e una del Soccorso Alpino.

Una volta raggiunti i tre 19enni la squadra li ha scaldati con teli termici e poi li ha accompaganti a valle.