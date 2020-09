Trasferiti tutti i migranti, chiuso il centro di accoglienza a Castellerio

Chiuso definitivamente il centro temporaneo di accoglienza per quarantene fiduciarie per migranti di Castellerio di Pagnacco. Ieri sera, intorno alle 19, è partita l'ultima corriera con a bordo i cittadini stranieri che erano ospiti della tendopoli, così come disposto dalla Prefettura di Udine.

I 60 migranti che erano rimasti a Castellerio dopo alcune fughe (il centro aveva accolto 140 persone nel momento della massima emergenza), sono stati destinati a strutture di accoglienza del Molise e della Basilicata.

Adesso le tende saranno smantellate e il sito sarà restituito alla sua destinazione originaria, con il prossimo arrivo dei seminaristi della Diocesi. Per le quarantenne, non sono mai stati utilizzati gli edifici, ma unicamente le tende allestite nel parco.

Il sito, il 7 agosto, era stato dichiarato 'zona rossa' con ordinanza del sindaco Luca Mazzaro, a seguito dell'accertamento di un caso di positività al Covid-19 di un cittadino straniero, subito allontanato.

Attualmente, quindi, i centri di accoglienza attivi in provincia di Udine sono il santuario di Madonna Missionaria a Tricesimo, che in questi giorni ospita 72 persone, l'ex caserma Meloni di Tarvisio e l'ex caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine dove, dopo il prolungato periodo di 'zona rossa' è iniziato il progressivo 'alleggerimento' del numero di persone accolte, arrivato a 460 nel momento di isolamento forzato.

Per i casi di positività individuati tra i cittadini stranieri arrivati dalla rotta balcanica, resta attiva la palazzina messa a disposizione dall'aeronautica militare a Campoformido, un'area isolata e sorvegliata, di fatto off-limits, mentre per i minori non accompagnati è stata individuata la struttura di via sottoselva a Palmanova.