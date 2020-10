Trasporta cinque migranti, passeur colto da malore

È stato necessario l'intervento dell'equipe sanitaria di un'ambulanza della Croce Verde Goriziana questa mattina, intorno alle 9, per soccorrere un passeur fermato in ingresso in Italia tramite il valico di Casa Rossa, a Gorizia, a bordo di un mezzo Citroen furgonato.

L'uomo, 65 anni, cittadino sloveno residente a Lubiana, trasportava cinque giovani clandestini. I militari della Guardia di Finanza, insieme alla Polizia di Frontiera, hanno avviato le procedure di arresto e, contestualmente, d'identificazione dei migranti. È a quel punto che il passeur ha accusato un malore, probabilmente un attacco d'ansia o d'asma.

I sanitari lo hanno soccorso sul posto. Non è stato necessario per lui il ricovero in ospedale. Si trova agli arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.