Trasporta droga, anche nelle mutande

Una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Trieste ha arrestato un 19enne giuliano, colto in flagranza di trasporto e detenzione di stupefacenti. Durante un controllo al valico di Fernetti, i poliziotti hanno fermato un veicolo con targa slovena, di una nota ditta che opera transfer, con a bordo il giovane che, alla vista del personale di Polizia, ha subito mostrato un certo disagio.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e di più tipologie di stupefacenti. In particolare, in uno zainetto c’erano due buste contenenti circa 140 grammi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione; mentre, all’interno della biancheria intima, c’erano altre confezioni con circa 20 grammi di eroina e 3 di cocaina.

Sulla base di questi elementi, il 19enne è stato fermato e posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini.