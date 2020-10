Trasporta e-commerce sul camion-frigo per non doversi mai fermare

Usava un camion frigo per eludere le limitazioni alla circolazione. Nei guai un trasportatore bielorusso, sanzionato con la decurtazione di 13 punti dalla patente e 2.900 euro di multa.

Nel pomeriggio di lunedì 26, una pattuglia della Polizia Stradale di Pordenone, in servizio all’uscita autostradale di Cimpello, ha fermato per un controllo un autoarticolato con cella frigorifera di nazionalità polacca. Dalle verifiche grazie al 'Police Controller', gli agenti hanno scoperto che, nei 28 giorni precedenti, il conducente straniero aveva violato per ben tre volte i periodi di riposo obbligatori, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti.

Inoltre, aveva viaggiato anche domenica 25, violando il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, salvo apposite deroghe per i mezzi che trasportano merci deperibili. L’accurato controllo all’interno della cella frigo ha permesso di scoprire che non si trattava di prodotti 'freschi' ma di merce acquistata su un noto sito e-commerce. Il conducente, quindi, è stato punito con il ritiro della patente di guida e delle carte di circolazione e con la decurtazione di 13 punti dalla patente e multato per un importo di 2.900 euro, che ha immediatamente pagato per evitare il fermo dell’autoarticolato. Gli è stato, infine, intimato di raggiungere il confine di stato per abbandonare il Paese per la via più breve.