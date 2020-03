Trasportatore con la febbre fermato al valico di San'Andrea

Rimane alta l'attenzione, a Gorizia, su quanto accade al confine con la Slovenia, diventato uno dei punti critici, con lunghe code di camion in attesa di passare il confine al valico di San'Andrea, ormai rimasto l'unico aperto lungo la fascia che va da Tarvisio fino all'Isontino.

Un nuovo allarme è scattato questa mattina e ha spinto il sindaco Rodolfo Ziberna a scrivere ai vertici della Regione. "Questa mattina abbiamo ricevuto una segnalazione che rischia di innescare a Gorizia un focolaio di contagio incontenibile. E questo, nonostante i grandi sforzi e sacrifici che tutti, Istituzioni e cittadinanza, stiamo facendo per contenere l'epidemia", scrive Ziberna. "Mi riferisco alla possibilità che le Autorità slovene, al valico di Sant'Andrea-Vrtojba, abbiano riscontrato un autotrasportatore con 40 gradi di temperatura corporea, gli abbiano impedito l'accesso in Slovenia, rimandandolo ovviamente in territorio italiano. Al momento, dunque, potrebbe esserci una persona malata che transita all'interno del nostro Comune: potrebbe essersi fermata nella zona sosta della Sdag Spa, oppure essere andata a fare la spesa nei vicini supermercati, frequentati dai goriziani... Non ne abbiamo la minima idea!".

"Ricordo, a tale proposito, che alla Sdag i camionisti (ora quasi 400) si trovano a condividere uno spazio limitato in più occasioni nel corso della giornata: quando parcheggiano, quando si recano ai bagni o all'area di ristorazione. Non voglio nemmeno pensare a cosa potrebbe accadere qualora questa persona avesse effettivamente contratto il virus. In tale contesto di grave pericolo per tutta la collettività, in un'ottica di necessaria e obbligatoria tutela della salute pubblica (e non certo per un senso di quanto mai inopportuna e sterile reciprocità), mi rivolgo a Voi affinché vi attiviate, se del caso d'intesa con il Governo, per permettere che la misurazione della temperatura corporea divenga una pratica obbligatoria anche per quanti arrivano dalla Slovenia ed entrano in Italia. Inoltre, visto l'elevato numero di camionisti presente alla stazione confinaria / Sdag, ritengo oltremodo necessario provvedere prontamente alla misurazione della temperatura corporea ad essi e a tutti coloro che accederanno nelle prossime ore ai posteggi. Raccomandando vivamente la tempestività e confidando nella Vostra comprensione, rimango in attesa di un sollecito riscontro e saluto cordialmente", prosegue Ziberna.

Il sindaco si è rivolto anche al Governo, rinnovando la richiesta "di valutare la possibilità di disporre a Gorizia di una o due pattuglie dell'Esercito o dei Carabinieri (in supporto all'attività, anche sanzionatoria, delle Forze dell'Ordine locali) che, in ben determinate fasce orarie, effettuino, con propri mezzi, sopralluoghi all'interno del territorio comunale con l'obiettivo di disperdere eventuali assembramenti di persone".