Trasporti, a Udine parte 'Ti porto in centro'. Tutti gli orari

Novità nel trasporto urbano di Udine grazie all'avvio, oggi 9 dicembre, del progetto 'Ti porto in centro' nato dalla collaborazione tra Comune e Saf. Grazie all'utilizzo di mezzi medi e leggeri, 'Ti porto in centro' consentirà ai viaggiatori di raggiungere più velocemente il centro cittadino e sviluppare così una mobilità sempre più sostenibile.



La circolare Nord, collegherà l'Ospedale civile di Udine al centro storico, mentre la circolare Sud collegherà la stazione ferroviaria al centro.



Il servizio corse della circolare Nord parte alle 7.35 e prosegue ogni mezz'ora fino alle 18.50, mentre lungo la circolare Sud i mezzi saranno attivi dalle 7 del mattino e, sempre con cadenza ogni mezz'ora, fino alle 19.52. 'Ti porto in centro' consentirà lo spostamento rapido in città, grazie anche alle coincidenze pianificate con le linee preesistenti.